Shannen Doherty, 48 anni, sul social condivide uno scatto che la ritrae sul set di "90210" con Jason Priestley. L'attrice accanto alla foto scrive: "Proprio così, i gemelli sono tornati". Shannen Doherty e Jason Priestley in "Beverly Hills 90210", serie cult degli Anni'90, interpretavano i gemelli Brenda e Brandon Walsh. La coppia di fratelli amata all'epoca dagli adolescenti di tutto il mondo si è riformata. Sono infatti iniziate le riprese di "90210", il revival della serie, e questa è la prima foto dei due attori insieme sul set. I gemelli Walsh sono tornati. I fan non stanno nella pelle e presto potranno di nuovo rivedere i loro beniamini sul piccolo schermo. Fox a maggio ha annunciato che la prima puntata di "90210" andrà in onda negli Stati Uniti il 7 agosto. Il cast della serie tv è a lavoro e oltre a Shannen Doherty e Jason Priestley si stanno avvicendando sul set anche Jennie Garth, Tori Spelling, Brian Austin Green, Ian Ziering e Gabrielle Carteris. Faranno inoltre parte del revival Christine Elise McCarthy, la controversa Emily Valentine, ex fidanzata di Brandon, e Carol Potter, Cindy Walsh, la mamma dei gemelli Walsh.







