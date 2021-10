Shannen Doherty è stata malissimo durante la chemioterapia: foto

Shannen Doherty ha voluto mostrare una foto del periodo più difficile della lotta al tumore al seno che l’ha colpita nel 2015. La cantante ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui la si vede mentre le esce il sangue dal naso a causa degli effetti collaterali della chemioterapia. La 50enne, nota al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Brenda nella famosa serie tv anni ’90 ‘Beverly Hills 90210’, ha però voluto mandare un messaggio positivo spiegando di essere riuscita a superare tutto con lo humor.

Shannen, che dopo la chemio era andata in remissione ma che ora sta nuovamente affrontando la malattia, arrivata al quarto stadio, ha scritto: “In occasione del mese della consapevolezza sul cancro al seno vorrei condividere un po’ di più del mio percorso personale dalla prima alla seconda diagnosi. E’ stata una passeggiata? No, ma è reale e spero che la mia condivisione porti tutti ad essere più informati e ad avere più familiarità con quello che è il cancro. Spero di incoraggiare così le persone a fare la mammografia, a fare controlli regolari, a non avere paura e affrontare tutto quello che accade”.

“Nel 2015 mi è stato diagnosticato un cancro al seno. Ho subito una mastectomia e ho fatto radio e chemioterapia. La chemio mi ha causato spesso sanguinamenti dal naso. Non sono sicura che altri di voi abbiano avuto la stessa esperienza. Inoltre ero stanchissima”, ha poi aggiunto.

“Ho cercato di tirarmi su mettendo dei pigiami divertenti che mi aveva dato la mia amica Kristy. Sono riusciti a tirarmi su? Sì!! Ero ridicola e quella ridicolaggine mi ha fatto ridere di me stessa. Trovare un po’ di humor mi ha aiutato ad affrontare quello che sembrava impossibile. Spero che tutti riusciate a trovare dello humor nelle difficoltà”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 8/10/2021.