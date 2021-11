Shawn Mendes e Camila Cabello, l’amore è finito: 'Ma restiamo migliori amici’

Il loro amore sembrava fortissimo, eppure la relazione è finita. Shawn Mendes e Camila Cabello hanno annunciato di essersi lasciati. I due, che hanno 23 e 24 anni, si frequentavano dal 2019. In un comunicato stampa, diffuso attraverso i rispettivi profili Instagram, si legge: “Ciao ragazzi, abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione sentimentale ma il nostro affetto l’uno per l’altro come umani è più forte che mai. Abbiamo iniziato il nostro rapporto come migliori amici e continueremo ad esserlo. Abbiamo apprezzato il vostro supporto e questo non cambierà”.

In effetti prima di iniziare un rapporto sentimentale Shawn e Camila erano amici, migliori amici. E a quanto pare continueranno ad esserlo.

I fan della coppia sono rimasti davvero sorpresi dell’annuncio, anche perché non c’erano stati segnali di crisi, anzi. Recentemente lui aveva raccontato quanto passare il periodo del lockdown a Miami con Camila avesse reso la loro unione fortissima.

Scritto da: la Redazione il 18/11/2021.