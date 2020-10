Svelato il significato del tattoo al polso di Elisabetta Gregoraci: ecco qual è

Francesco Bettuzzi, l’ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci rivela in diretta tv, a Live - Non è la D’Urso, il significato del tattoo al polso della showgirl 40enne. All’inizio, quando la conduttrice in collegamento con lui gli domanda di raccontare la storia avuta con la mora, in realtà il fascinoso 42enne fa un po’ il vago ed è evasivo.

“Sono stato tra alti e bassi, per tre anni con Elisabetta Gregoraci. Ci siamo conosciuti a Montecarlo nel 2014, io allora facevo il pilota di linea”, svela Bettuzzi. “Era per caso l’11 aprile? L’11 aprile 2014?” , gli chiede la D’Urso. La domanda è assolutamente precisa e un motivo c’è: Elisabetta Gregoraci ha sul polso tatuata una data in numeri romani: “XI-IV”, la data, dell’incontro con l’ex pilota d’aerei e imprenditore a cui è stata legata…

VIDEO

Bettuzzi, incalzato, non può che rispondere: “Sì, probabilmente era l’11 aprile…”. Non nega. Secondo Maurizio Sorge, il paparazzo spedito a Parma da Carmelita per convincere l’uomo a parlare, questo tatuaggio sul polso della mora 40enne confermerebbe l’inizio della liaison tra i due, quando la Gregoraci sarebbe stata ancora sposata con Flavio Briatore. Sarebbe un ulteriore indizio a quel che sarebbe stato raccontato al fotografo da fonti che considera affidabili.

Francesco Bettuzzi, però, nega. All’inizio i due, stando alle sue parole, erano solo amici e collaboravano professionalmente. Solo nel 2017 sarebbe effettivamente iniziata la storia d’amore tra loro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/10/2020.