Signorini fa la classifica dei più 'boni' del GF Vip: eccola

Signorini a GF Vip Party su MediasetPlay fa la classifica dei concorrenti più ‘boni’ del reality show che conduce su Canale 5. Alfonso si sbottona con Annie Mazzola e Awed e dà i nomi dei due uomini e delle due donne più avvenenti della Casa, almeno seguendo i suoi gusti. A sorpresa non c’è Elisabetta Gregoraci.

“Se volete vi faccio i nomi dei ragazzi e delle ragazze più ‘boni’ e più ‘bone’ in assoluto secondo me”, dice Alfonso Signorini ai due. “Dai! Vogliamo sapere”, esclama entusiasta la Mazzola.

Il giornalista prosegue: “Il primo della lista è sicuramente Pierpaolo Pretelli, devo dire che ha un suo perché… Secondo Andrea Zelletta, che tu lo vedi e dici:’Mah…insomma’. Dal vivo, tridimensionale, è tutta un’altra roba”.

“Ora le donne - continua Signorini - 'The best of the world' Dayane Mello, che è pazzesca: veramente bella, bella, bella”.

Poi passa alla sua medaglia di argento: “E la seconda, grande sorpresa, io mi aspettavo la Gregoraci… E’ Rosalinda Cannavò (ex Adua Del Vesco, ndr.). Rosalinda, vi giuro, ha una faccia che spacca, è pazzesca anche lei. Faccia stupenda, pelle stupenda, seno: è veramente bellissima”. Alfonso non elegge l’amica Elisabetta, chissà come la prenderà lei quando verrà a saperlo…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/12/2020.