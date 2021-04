Signorini è stato molto male dopo il GF Vip: 'Ho avuto il Covid, ma non volevo andare in ospedale'

Alfonso Signorini è stato molto male dopo il GF Vip, che si è concluso lo scorso 1 marzo. Il giornalista e conduttore in una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano confessa: “Ho avuto il Covid, ma non volevo andare in ospedale”. E’ rimasto a casa, ma non è stato semplice affrontare la malattia…

Ha contratto il Coronavirus poco dopo la fine del reality show. “Non l’ho mai detto ma dopo il Grande Fratello ho preso il Covid, ho vissuto giorni molto brutti. Non volevo andare in ospedale, vivevo da solo e aggiornavo i medici. Quando arrivava la sera avevo veramente paura, sono stato molto male, pensavo di essere forte visto che avevo vissuto sulla mia pelle la malattia. Ma il Covid è una malattia bastarda, diversa da tutte le altre”, rivela Signorini.

Il 57enne in passato ha dovuto lottare contro la leucemia mieloide: “E’ stata molto dura perché in quel momento stava morendo la mia mamma. Ho dovuto affrontare la chemioterapia incrociando le dita senza sapere cosa sarebbe stato di me. Mentre ero lì con l’ago nel braccio mi sono ripromesso che se ce l’avessi fatta avrei cambiato la mia vita. E la mia vita è cambiata”.

Con il Covid però Alfonso non si è sentito abbandonato o solo: “No, ci sono delle persone che mi vogliono molto bene. Lo sapevo già ma l’ho capito ancora di più. Una persona per non lasciarmi solo, non potendo venire a casa, ha dormito in macchina nel mio garage per starmi vicino. E queste sono le cose che contano”. Oggi uomo, segnato dalle esperienze della sua vita, sottolinea: “Voglio dedicare il mio tempo sono alle persone a cui vale la pena dedicarlo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/4/2021.