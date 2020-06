Signorini e D'Urso ormai re e regina di Mediaset: Alfonso potrebbe condurre 'Domenica Live'

Signorini e la D’Urso ormai sono il re e la regina di Mediaset. Alfonso potrebbe condurre addirittura “Domenica Live”. I due sembrano spartirsi quasi interamente il palinsesto di Canale 5 nella stagione che verrà. Quasi, perché non bisogna mai dimenticare “Queen Mary”, Maria De Filippi, intoccabile con le sue trasmissione acchiappa share e in ottimi rapporti con il blasonato direttore di Chi.

Nonostante pochi giorni fa Alfonso Signorini abbia smentito, etichettando come “fake news” le indiscrezioni sul suo conto e sulla sua prossima stagione tv, si continua a vociferare che sarebbe il pole position per prendere il posto di Barbara D’Urso a “Domenica Live”. Confermatissimo alla guida del Grande Fratello Vip, edizione numero 5, che prenderà invia a settembre, il giornalista dovrebbe iniziare a ottobre la sua conduzione della domenica pomeriggio con un nuovo programma che non si chiamerà più, ovviamente, “Domenica Live”, andandosi a scontrare con “Domenica In” dell’amica Mara Venier su Rai Uno.

Barbara D’Urso si dovrebbe ‘accontentare’ di “Pomeriggio 5” e “Live - Non è la D’Urso”, in onda in prima serata. Carmelita ha poi appena fatto sapere che il suo Grande Fratello ‘Nip’ si farà, anche se ancora non si conosce una data certa.

Alfonso e Barbara, tornati a essere amici, paiono i sovrani incontrastati del Biscione. Il 56enne, poi, avrebbe in programma anche un talk tutto suo, ma questo è solo un gossip. Lui non si sbilancia e tira dritto, impegnatissimo a cercare un super cast per il reality adesso tutto suo.

