Signorini e la frase sull’aborto, interviene Endemol: 'Prendiamo le distanze’

Sulla polemica infuocata delle ultime ore che vede protagonista Alfonso Signorini è intervenuta anche Endemol Italia, che produce il Grande Fratello Vip per Mediaset. Nella serata di martedì la società ha deciso di diramare un comunicato dopo che una frase sull’aborto pronunciata dal conduttore in diretta ha scatenato il putiferio. Lunedì sera infatti quando a Giucas Casella è stato detto che il suo cane, di taglia molto piccola, è rimasto incinta di un Pastore Maremmano (si è trattato comunque di uno scherzo), il concorrente del GF Vip ha risposto: “Potrebbe abortire, sono due cani di due taglie diverse, i cuccioli potrebbero essere troppo grandi”. A questo punto Signorini ha ribattuto: “Ma quale aborto! Siamo contrari all'aborto in ogni sua forma, anche quello dei cani non ci interessa”.

In molti ovviamente hanno espresso il loro dissenso. L’aborto in Italia è un diritto sancito dalla legge e uno strumento che ha evitato di mettere a repentaglio la vita di molte adolescenti e giovani donne. E così la società produttrice dello show ha diffuso queste parole via social: “Nella puntata di ieri di Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha espresso la propria opinione su un tema importante e sensibile come quello dell'aborto, che è un diritto di ogni donna sancito dal nostro ordinamento”.

E ancora, si legge: “Pur rispettando le opinioni di ognuno, come Endemol Shine Italy esprimiamo la nostra distanza dalla sua personale posizione”. “In tutte le comunità e in tutti i gruppi di lavoro le opinioni possono essere diverse, e Grande Fratello si distingue da sempre per essere attento a tutte le evoluzioni della società e al rispetto dei diritti civili”, conclude il testo.

Scritto da: la Redazione il 16/11/2021.