Signorini, frecciatina a Belen? 'Natalia Paragoni sembra sua figlia'

Alfonso Signorini fa un complimento molto particolare a Natalia Paragoni, nella Casa del GF Vip per fare una sorpresa al fidanzato Andrea Zelletta. E’ una frecciatina a Belen? Sono in molti a domandarselo quando senza peli sulla lingua alla quasi 23enne sottolinea: “Sembri sua figlia”.

La showgirl argentina ha solo 36 anni, Natalia potrebbe essere sua sorella, figlia è un po’ troppo. Eppure Signorini non ha alcun problema a dirlo, anche se, in realtà, sta solo riferendo quel che gli è stato fatto notare da altri, così precisa.

VIDEO

Natalia parla con Zelletta, tra lacrime e appelli accorati al ragazzo a cui si è legata a Uomini e Donne. Alfonso li ascolta dallo studio, poi interviene. “Siete bellissimi", dice. E affonda: arriva quel che sembrerebbe una stilettata a Belen.

“Voglio farti un complimento da parte di una delle nostre autrici, si chiama Irene Ghergo. Lei mi ha detto: ‘Sai è bellissima, sembra la figlia di Belen'. Ti dico solo questo”, rivela con un sorrisetto malizioso stampato sul volto mentre si rivolge a Natalia.

E aggiunge: “Complimento perfido come solo lei sa essere”. Si riferisce all’autrice, ma anche lui che lo ha detto in diretta tv non è certo da meno…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/10/2020.