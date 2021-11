Signorini al GF Vip: 'Siamo contro ogni forma di aborto’' Scoppia la polemica, interviene anche la Lucarelli

Alfonso Signorini al GF Vip, mentre parla con Giucas Casella, dice senza alcun timore: “Siamo contro ogni forma di aborto”. In pochi istanti scoppia la polemica sui social. La frase ‘incriminata’ scatena una vera e propria bufera, interviene anche Selvaggia Lucarelli. In un lungo post la giornalista attacca il conduttore del reality show e sottolinea: “Vallo a dire a chi è costretto all’aborto terapeutico o alle vittime di stupri”.

Signorini porta avanti l’ennesimo scherzo per Giucas: da settimane gli fa credere che il suo cane di piccola taglia, Nina, si sia accoppiato con un Pastore Maremmano, Ciro. Gli rivela che ora la quattro zampe è in attesa di ben sette cuccioli. Casella, in Confessionale per la sua nomination, rimane interdetto. “Potrebbe abortire, sono due cani di due taglie diverse, i cuccioli potrebbero essere troppo grandi”, ribatte il 72enne. Alfonso però lo blocca. “Ma quale aborto! Siamo contrari all'aborto in ogni sua forma, anche quello dei cani non ci interessa”, sottolinea.

Immediatamente scoppia un putiferio. In Italia l’aborto è legge dal 1978. Oggi nel nostro Paese la donna può decidere per l'interruzione volontaria di gravidanza entro i primi 90 giorni di gestazione per motivi di salute, economici, sociali o familiari.

Su Twitter il popolo del web si scatena. “Signorini dovrebbe vergognarsi”, scrivono molti. Altri additano le sue parole con un semplice: “Medioevo”. La giornalista Selvaggia Lucarelli non rimane in silenzio. “Non so a nome di chi credi di parlare, ma NOI abbiamo votato a favore dell’aborto con un referendum che ha la mia età, quindi fammi questo favore: parla per te e per il tuo corpo, visto che non rappresenti né il paese né il corpo delle donne”, scrive.

Poi aggiunge spietata: “E già che ci siamo: anziché a Giucas Casella, nel silenzio generale delle donne in studio, queste frasi valle a dire a chi è costretto all’aborto terapeutico, alle vittime di stupri etnici, alle donne che scelgono in piena libertà e a chiunque abbia una storia un po’ più complessa da raccontarti che ‘Bettarini ha bestemmiato al Grande Fratello, espulso!’. Il moralismo ortodosso urlato al megafono del reality dal conduttore omosessuale pro life, ci mancava solo questo”.

Scritto da: La Redazione il 16/11/2021.