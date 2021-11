Signorini infuriato con Lulù: 'Sei una grandissima maleducata'

Alfonso Signorini è infuriato con Lulù. “Sei una grandissima maleducata”, sbotta il conduttore. La scenata della principessa al GF Vip lo manda su tutte le furie. La 23enne, quando ha scoperto di essere rimasta a rischio eliminazione con la sorella Clarissa, si è chiusa in bagno e, invitata più volte ad uscire dagli altri concorrenti, per essere presente alla sorpresa preparata dal Big Brother per loro, ha risposto in malo modo, con parolacce continue, rifiutandosi di andare. “Non mi frega un caz*o, andatevene. Por*a putta*a, io da qui non esco!”, ha detto più volte.

Signorini a fine puntata, quando Lulù va in nomination per i voti degli altri inquilini, legge un provvedimento disciplinare del GF: sarebbe comunque andata al televoto d’ufficio. Chiede alla ragazza se ha capito di aver sbagliato: “Ti sei dimostrata molto maleducata. O chiedi scusa e hai davvero compreso quel che hai fatto, o quella è la porta”.

“Un atteggiamento offensivo nei confronti del programma e dei compagni, non ammissibile”, le sottolinea ancora. Lulù cerca di giustificarsi: “Ho avuto un attacco di panico”. “Io soffro di attacchi di panico da 30 anni - replica Signorini - ma non mi sono mai comportato così!”.

La strigliata è pensante: “Ora smettila di piangere e assumiti le tue responsabilità. Se decidi di rimanere, fallo con lo stesso spirito intraprendente e gioioso degli altri”, le chiarisce Alfonso. Lucrezia rimane, ma la tensione per lei, con la sorella Clarissa eliminata, è ancora alta.

Ci pensa Manuel Bortuzzo a darle il colpo di grazia. Lulù prova a cercare di fargli capire perché ha reagito così. Lui è categorico: “Mi voglio dissociare, questi tuoi comportamenti sono lontanissimi dalla mia idea di comportamento. Non li sopporto e non li voglio sopportare. Mettiamo un punto, per favore e basta. Meglio così per il mio bene e per il tuo”.

La Selassiè piange, la Bortuzzo non la vuole sentire: “A me non piace il tuo comportamento, punto e basta. Dicono le cose e non ascolti, io ti voglio bene, ti rispetto”. Lulù si sente incompresa. Accusa Manuel a sua volta di non ascoltarla. “A me dici non ascolti? Vattene a ‘fancu*o! Lasciami vivere”. Manuel l’abbandona nella sua totale tristezza.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/11/2021.