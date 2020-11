Signorini rivela in che rapporti è con Ilary Blasi: le sue parole

Alfonso Signorini rivela in che rapporti è oggi con Ilary Blasi, ex conduttrice del GF Vip. A Casa Chi il giornalista 56enne spiega che il legame con la bionda 39enne, a cui è stato accanto da super opinionista nelle prime tre edizioni dello reality, non si è mai interrotto. Dopo l’addio di Ilary al programma, nonostante abbia preso il suo posto, tutto è rimasto come un tempo: i due si vogliono un gran bene.

“Certo che continuo a sentire Ilary Blasi. Devo dire che ci sentiamo spesso. Siamo costantemente in contatto. Ci parliamo di frequente, ma lo stesso vale con Alessia Marcuzzi. Tra l’altro Ilary continua a rimbalzarmi un invito a cena da me che le sto facendo da più di un mese”, spiega Signorini.

La cena a casa sua a Roma, dove vive momentaneamente per esigenze televisive dato che il GF Vip va in onda dalla Capitale, è stata rimandata perché la Blasi e Totti, dopo il grave lutto in famiglia, sono anche risultati entrambi positivi al Covid. Alfonso rivela: “La invito da tempo. Io avevo invitato a cena sia lei che suo marito Francesco. Prima è morto il papà di Francesco e quindi avevano ben altri pensieri, poi c’è stata l’emergenza Covid”.

E aggiunge ancora: “Totti non ha passato una bella esperienza. Tutti e due si sono ammalati di coronavirus, ma lui ha passato un periodo non bello diciamo così. Per Francesco è stato anche peggio”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/11/2020.