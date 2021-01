Signorini, stilettata alla Rai: 'Contro il GF Vip hanno messo di tutto...'

Alfonso Signorini tira una stilettata alla Rai. A Casa Chi il giornalista e conduttore sottolinea come il suo reality abbia avuto una contro programmazione agguerritissima. “Contro il GF Vip hanno messo di tutto!”, sottolinea. Non è affatto spaventato dall’imminente scontro con Milly Carlucci, che venerdì 29 gennaio debutterà su Rai Uno con “Il Cantante Mascherato”.

E’ stata una sfida all’ultimo sangue quella contro la Rai. Signorini al vetriolo chiarisce: “Contro il mio Grande Fratello la Rai ha schierato di tutto e di più. Contro L’Isola dei Famosi metteranno la messa del lunedì sera perché non avranno più niente! L’Isola dei Famosi sarà fortunatissima perché in Rai non hanno più nulla e Ilary (Blasi, ndr) farà il 30% di share. Contro di me hanno schierato chiunque, invece. Che si chiami Fiorello, che si chiami Montalbano o che si chiami il Commissario, Doc, Conti e tutto e di più… Che volete che mi faccia una Milly Carlucci? Cosa posso avere contro? Ho avuto di tutti”.

Poi Alfonso con un grande moto d’orgoglio, serafico, conclude: “La cosa che mi riempie di soddisfazioni è che chiunque mi mettano contro, io il mio pubblico ce l’ho: io se non faccio 19,50 è 19,30 se non è 19,30 è 20,10. Io da qui non mi schiodo, se ne facessero una ragione”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/1/2021.