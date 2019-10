Silvia Tirado a Temptation Island Vip durante il gioco ‘Obbligo o verità’ bacia il single Valerio Maggiolini. Gabriele Pippo al Pinnettu guarda allibito la scena. Non giustifica più dopo i video visti anche al falò degli uomini il comportamento della fidanzata che giudica indecoroso. Il figlio di Pippo Franco è arrabbiato e deluso. “Mi ha spezzato il cuore, non la perdonerò mai. E' andata oltre qualsiasi canone di decenza, tu a casa mia non ci metti più piede”, sottolinea.

Bacia a stampo il single. Gabriele Pippo vede Silvia farlo e commenta: “Ti pare che non lo faceva? Anche noi abbiamo fatto lo stesso gioco ma io mi sono rifiutato. La delusione è fortissima, dopo quello che ho visto non credo di amarla più”. Il ragazzo viene chiamato nuovamente al Pinnettu per un altro video. Vede la fidanzata in lacrime, pentita per l’accaduto. “Io sono venuta qui per risolvere i miei problemi non per fare ste minch*ate. Se io dico di no è no, però poi sono accondiscendente. Se è uno che ti fa schifo si fa ma se è uno che non ti fa schifo non si fa”, sottolinea piangendo.

“Fatti questo pianto. Non definirti fidanzata, non sei fidanzata. Dice che lui le piace fisicamente, ma che caz*o dici? Questa cosa non mi cambia la prospettiva anzi me la peggiora. Ti pare che mia madre vede una cosa del genere? Ma va oltre ogni canone di decenza umana. Che schifo!”, afferma Gabriele Pippo sfogandosi con Pago. E aggiunge: “Tu a casa mia non ci metti più piede”.

“Si deve vergognare, si deve sotterrare, le nostre famiglie si conoscono. Perché io non ho fatto la stessa cosa? Perché sono fidanzato, non innamorato. Non posso amare e stimare una donna del genere. Una donna così non è da augurare a nessuno. La amavo follemente. Non è più la mia fidanzata o lo è ancora per poco. Parole troppo dure? Le penso tutte, mi ha spezzato il cuore. Non la perdonerò mai”, precisa ancora il figlio di Pippo Franco ad Alessia Marcuzzi, dopo aver visionato altri video riguardanti Silvia al falò degli uomini.

“Lascerò i mie scarti a questo Valerio, è raccapricciante. - aggiunge - Se io la perdono mi faccio mettere i piedi in testa. Io rifletto Alessia ma…".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/10/2019.