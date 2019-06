Silvia e Giulia Provvedi, in arte Le Donatella, sono esplosive. Nel video del loro nuovo brano, “Scusami se esco”, mettono in mostra il loro fisico longilineo e perfetto e la loro sensualità. Entrambe hanno rifatto il seno, il motivo scatenante è stato quello di piacersi di più, come svelato a Oggi.

“Abbiamo rifatto il seno. Giulia nel 2015, io un annetto fa perché all’Isola avevo perso 8 chili e non mi piacevo più”, confessa Silvia Provvedi. Le Donatella sono fiere del loro corpo allenato, nel videoclip della loro canzone lo fanno vedere in tutto il loro splendore a anche sul social regalano scatti invitanti ai tanti fan. “Visto come siamo cresciute? Avevamo voglia di sfoderare la nostra sensualità perché nella quotidianità siamo maschiacce. Io adoro ridere sempre a fare casino, Silvia sostiene che prima era più mascolina … Ci fa piacere essere in forma perché ci alleniamo tutto l’anno. Pensare che a me a scuola mi chiamavano Cassano perché avevo i brufoli", sottolinea Giulia Provvedi.

Le 25enne sono vere sportive. Il seno è rifatto, non hanno problemi a dirlo. Il resto è tutto merito di Madre Natura. Silvia ha giocato 10 anni a pallone, Giulia Provvedi si allena in palestra, corre, fa crossfit e box. Le Donatella sono un vero vulcano di energia. Sono pronte a un’estate di lavoro per promuovere la loro musica, che avevano lasciato andare: sono trascorsi cinque anni dal loro ultimo singolo, sette dopo l’esordio a X Factor. Ora è la loro priorità.

Sugli affari di cuore Silvia, quando le si domanda di Fabrizio Corona, dice: “Corona è acqua passata. Amo un’altra persona, Giorgio De Stefano, un ragazzo che mi rispetta, non è narcisista, è riservato e sa cosa significa la parola amore. Comunque sì, Corona è perdonato, non sono una persona rancorosa”. Giulia Provvedi sull’addio a Pierluigi Gollini invece, mantiene il più stretto riserbo: "E' finita, ma non voglio parlarne per ora. Io e lui sappiamo come sono andate le cose e questo basta”.