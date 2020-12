Silvia e Giulia Provvedi, primo compleanno da mamma e zia: i festeggiamenti

Silvia e Giulia Provvedi festeggiano il primo compleanno da mamma e zia. Le Donatella celebrano i 27 anni in famiglia con la piccola Nicole che le rende euforiche con la sua dolcissima presenza.

La bambina che Silvia Provvedi ha avuto dal compagno Giorgio De Stefano, nata il 18 giugno scorso e che ha da poco compiuto 5 mesi, ha regalato gioia e calore anche alla sua gemella Giulia Provvedi, pure lei inseparabile dalla bimba. Le due, unite più che mai, è con lei in braccio che si dedicano contente e sorridenti ai festeggiamenti del primo compleanno che vede entrambi cresciute, mamma e zia, legate da un amore inesauribile. Insieme a loro, i genitori e il fratello maggiore.

Sul social Le Donatella condividono immagini del compleanno e scrivono: “27 anni di NOI! Nei momenti belli e quelli un po' più grigi sempre uniti più forti che mai, grazie a tutta la nostra Famiglia per questo pranzo speciale. Grazie a te Niki che illumini ogni nostra giornata. Ps: Giulia, la sensibile, dopo la prima frase era già in lacrime”.

Le gemelle poi ringraziano i follower per le centinaia di auguri ricevuti: “GRAZIE MILLE A TUTTI PER GLI AUGURI. Vi vogliamo un bene immenso, ormai sono quasi 10 anni che ci teniamo compagnia e per noi ricevere affetto, amore…ogni giorno di più ci rende fiere e con il cuore pieno di AMORE!!!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/12/2020.