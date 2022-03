Silvia Motta di 'Tv Talk' rivela perché porta sempre il turbante in onda

Silvia Motta, l’analista degli ascolti tv, uno dei volti storici di Tv Talk, programma di Rai Tre condotto da Massimo Bernardini, confessa perché porta sempre il turbante quando è in onda: è affetta da alopecia, proprio come la moglie di Will Smith, Jada Pinkett Smith.

Su Twitter, commentando il pugno, qualcuno dice uno schiaffo, dato dal divo a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar 2022 dopo che il comico aveva fatto una battuta spiacevole sui capelli rasati di Jada, la Motta parla del suo problema e spiega come avrebbe agito lei se fosse stata la consorte dell’attore.

"Ho l’alopecia e se fossi stata la moglie di Will Smith col cavolo che mi sarei fatta sottrarre da mio marito il gusto di tirare quel cartone. Forse così chi non ce la fa da solo riuscirà a comprendere il senso del mio tweet. Quindi riporto le parole di Cristina Comencini: ‘Un gesto in sostituzione di un’altra persona che non corrisponde all’amore. Una donna decide e si difende da sola’. Quando ho visto Will Smith sul palco dare un ceffone a Chris Rock in diretta ho pensato di vedere un film western”, scrive.

Le parole dell’analista sul social sono state argomento di discussione, così Silvia Motta a Mow Mag ha ulteriormente chiarito il suo pensiero: “Se fossi stata in lei il cartone l’avrei tirato innanzitutto a mio marito per avermi tolto la possibilità di decidere come rispondere alla provocazione. Con tutta calma mi sarei alzata, sarei andata sorridendo sul palco, mi sarei tolta il turbante e per la performance avrei preteso un Oscar!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/3/2022.