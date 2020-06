Silvia Provvedi, l'arresto del compagno in piena notte a casa della gemella Giulia: il racconto

Silvia Provvedi sceglie il silenzio. Sul profilo Instagram di Le Donatella da ieri non è più possibile lasciare commenti. L’arresto del compagno Giorgio De Stefano, da cui la bella 26enne il 18 giugno scorso ha avuto la figlia Nicole, riempie le pagine dei quotidiani e crea scalpore. Il 39enne, figlio di un boss della ’ndrangheta, a Milano gestiva un locale frequentato dai vip, l’Oro Restaurant sui Bastioni di Porta Volta. E’ stato prelevato dalle Forze dell’Ordine a casa della gemella di Silvia, Giulia, dove era andato a dormire con la neonata e la fidanzata. Il Corriere della Sera ricostruisce come sono andate le cose.

Mercoledì alle quattro del mattino i poliziotti delle squadre Mobili di Milano e Reggio Calabria lo hanno prelevato. Giorgio De Stefano non era a casa sua, ma in quella della ‘cognata’ Giulia Provvedi. Non è stato un tentativo di latitanza il suo: il condizionatore rotto nell’appartamento che ora divide con Silvia e la figlia e il caldo di questi giorni hanno causato l’improvviso spostamento. “Quando è suonato il citofono, lui era a letto, s’è voltato verso la compagna e ha subito capito: ‘Sono venuti a prendermi’”, così racconta il quotidiano.

Giorgio De Stefano è stato arrestato per associazione mafiosa ed estorsione. Con lui sono finiti in manette il fratello Carmelo, alcuni esponenti della cosca Libri, e Antonino Randisi, suo braccio destro. L’imprenditore, il misterioso fidanzato di Silvia Provvedi che non amava apparire, e aveva un profilo super blindato sul social, è accusato dalla Dda di Reggio Calabria di essere a capo della cosca mafiosa con il fratello e di essere un vero punto di riferimento del clan in Lombardia.

Per la Dda di Reggio, Giorgino “curava gli interessi economico/imprenditoriali del sodalizio anche in Lombardia e all’estero; provvedeva al mantenimento in carcere e al pagamento delle spese legali per gli associati detenuti; dava assistenza agli associati latitanti; faceva da mediatore per la risoluzione dei contrasti interni alla cosca; curava la riscossione dei proventi estorsivi ed assicurava protezione ai commercianti ed imprenditori contigui alla cosca o costretti al pagamento del 'pizzo'; manteneva i rapporti con i rappresentanti delle altre cosche di ‘ndrangheta, con cui condivideva l'aggressione patrimoniale delle attività economiche presenti nel centro cittadino”.

Malefix, questo il soprannome che gli aveva dato Silvia, è diventato famoso grazie al suo legame con la mora di Le Donatella. Di lui la ragazza diceva: “E’ l’uomo che mi ha donato il sole”. E’ arrivato dopo il controverso e difficile legame con Fabrizio Corona. A Oggi Silvia Provvedi aveva spiegato: “Corona è acqua passata. Amo un’altra persona, Giorgio De Stefano, un ragazzo che mi rispetta, non è narcisista, è riservato e sa cosa significa la parola amore. Comunque sì, Corona è perdonato, non sono una persona rancorosa”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/6/2020.