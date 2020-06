Silvia Provvedi: 'Mia figlia Nicole avrà due mamme'

Silvia Provvedi è agli sgoccioli con la gravidanza. Mancano pochi giorni al parto. La figlia si chiamerà Nicole e, come dice la bella 26enne a Oggi, avrà due mamme: lei e la sorella gemella Giulia. Le Donatella rimangono indivisibili anche nella maternità.

Silvia aspetta la sua prima figlia dall’imprenditore Giorgio De Stefano, 39 anni, conosciuto prima che la mora entrasse al GF Vip 3. Nicole avrà due mamme. “Mia sorella Giulia sarà una mamma bis. Ma anche una zia e una sorella maggiore per Nicole, lei è una persona strepitosa”, sottolinea la Provvedi al settimanale. E aggiunge: “Io? Io sarà la mamma”. Quella con tutte le lettere maiuscole. La bionda però collaborerà strettamente con lei e il papà, chiaramente.

Silvia Provvedi ha preso un chilo al mese durante la gestazione, dai 54 iniziali ora è a più nove. Vive questa gravidanza al meglio e le importa solo della bimba. Il compagno si dividerà i compiti per accudire la neonata con lei (e la sorella…). Sarà in sala parto. “Abbiamo appena avuto la risposta positiva, fino a qualche tempo fa era impossibile per via del Coronavirus”, fa sapere Silvia. Giulia sarà fuori ad attendere che tutto vada bene, come una mamma bis attenta. “Ora mi attirerò molte critiche ma io intendo viziare e coccolare Nicole…”, rivela.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/6/2020.