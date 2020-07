Silvia Provvedi, forma fisica al top a un mese e dieci giorni dal parto: guarda

Silvia Provvedi ha già una forma fisica al top a un mese e dieci giorni dal parto. Il 18 giugno scorso ha dato alla luce Nicole, la sua adorata bambina. Ora sul social si va vedere dai follower bellissima con indosso il costume intero accanto alla sorella Giulia, da cui è inseparabile, mentre si gode un po’ di sano relax in piscina.

Del compagno Giorgio De Stefano, padre della sua bimba, finito in manette appena 6 giorni dopo l’arrivo della cicogna, non parla più. L’imprenditore è stato arrestato nel corso di una retata tra Reggio Calabria, MIlano, Como, Napoli, Pesaro, Urbino e Roma insieme ad altre venti persone, tutte appartenenti all'élite dei clan di Reggio Calabria, le famiglie De Stefano-Tegano e Libri, più i quadri alti del clan Molinetti. I capi di imputazione sono pesanti: associazione mafiosa, diverse estorsioni in danno di imprenditori e commercianti, detenzione e porto illegale di armi, aggravati dal metodo e dalla agevolazione mafiosa. Ora è in carcere, ma su tutta la vicenda è calato un momentaneo silenzio.

Silvia tre giorni dopo il 'fattaccio' che l’ha indirettamente coinvolta, il 27 giugno scorso, è intervenuta sui social con un post. “Ritengo doveroso dover dire due parole alle tantissime persone che mi vogliono bene e che mi stanno esprimendo solidarietà”, ha esordito.

“Vi ringrazio di cuore davvero tutti - ha aggiunto la 26enne del duo Le Donatella - Non parlerò più di questa triste vicenda che ha coinvolto me e tutta la mia famiglia fino alla conclusione delle indagini, perché penso sia una mancanza di rispetto nei confronti di una magistratura in cui ho sempre creduto e in cui credo tutt’ora”. “Al mio compagno Giorgio rinnovo sempre di più il mio amore e la mia vicinanza”, ha poi concluso.

Nicole ha compiuto un mese, la Provvedi non la lascia un istante. Anche la zia amorevole sta sempre insieme alla piccolina. Mamma attenta, Silvia ha ripreso ad allenarsi e quando può si regala una giornata di sole e mostra un fisico invidiabile.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/7/2020.