Silvia Provvedi incinta: 'A giugno diventerò mamma'. E svela il nome del bebè

Silvia Provvedi incinta assapora ogni attimo della sua gravidanza. A Chi rivela quando nascerà il bebè: “A giugno diventerò mamma”. La bella 27enne rivela anche il nome, anzi, i nomi scelti per il nascituro, di cui non conosce ancora il sesso.

“Sono un po’ sotto shock ma lo dico in senso positivo. A giugno diventerò mamma per la felicità di tutta la mia famiglia e del mio compagno. Questo bambino non l’abbiamo cercato, ma è arrivato perché è il frutto di un grande amore”, sottolinea la gemella mora di Le Donatella.

Il compagno Giorgio De Stefano le ha ridato il sorriso e ora le regalerà un figlio o una figlia: “Lui è fantastico, presente, c’è sempre. Ha colmato tutte le mancanze che nel tempo avevo accumulato e mi avevano resa ‘grigia’”.

Silvia Provvedi quando ha saputo di essere incinta ha pianto di gioia, poi ha fatto una videochiamata ai genitori per informarli della dolce attesa. “Al momento i nomi in pole position sono due: se sarà maschio Andrea, se sarà femmina Benedetta - rivela ancora - Però è una discussione ancora aperta. Il sesso voglio scoprirlo con calma e lo farò insieme con i miei genitori a Milano e non a Modena (sua città natale, ndr). Ho deciso che nostro figlio nascerà qui”.

Quando le si domanda se sposerà il compagno, Silvia dice: “Sarò onesta: io ho sempre sognato prima di avere un figlio e poi il matrimonio che io vedo, anzi vedevo, come un contratto. Però oggi che sono incinta ho cambiato prospettiva, considero le nozze in modo più dolce. Le aspetto, ma diamo tempo al tempo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/2/2020.