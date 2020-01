Silvia Provvedi incinta: il papà le bacia il pancino

Silvia Provvedi festeggia il compleanno del papà, lui celebra il suo giorno speciale teneramente: bacia il pancino della giovane figlia incinta. La mora 26enne pubblica lo scatto che li immortala entrambi così sul social e dedica al genitore parole importanti, condivise anche dalla sorella gemella Giulia. Insieme sono Le Donatella.

“Caro papà, il tuo amore ci ha dato la capacità di credere in noi stesse. Grazie per il supporto, per i tantissimi insegnamenti, per l'affetto e la tua infinita dolcezza. Buon compleanno papà speciale! Ti voglio un sacco di bene”, scrive Silvia Provvedi.

E’ incinta di cinque mesi, il suo ventre è già rotondo ed evidente. L’ex fidanzata di Fabrizio Corona aspetta un bebè di cui ancora non svela il sesso, dal compagno Giorgio di Stefano. Non potrebbe essere più felice. Ha tenuto la dolce attesa nascosta il più possibile, ora che è ufficiale, si gode ogni istante della gestazione.

Sul social, a chi le fa notare che sembra abbia il volto stanco, Silvia sottolinea che in realtà si sente benissimo: è molto serena. E’ possibile che dia l’impressione di essere un po’ stravolta solo perché non ama truccarsi quando non è impegnata sul set. Va tutto alla grande, anche se un piccolo inconveniente inaspettato le crea un po’ di fastidio: ha la schiena bloccata, ma passerà. E intanto tutti aspettano una bella foto in coppia con Giorgio, che ancora non arriva.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/1/2020.