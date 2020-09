Silvia Provvedi emozionata dal messaggio d'auguri del compagno: guarda

Silvia Provvedi è emozionata dal messaggio di auguri del compagno arrestato più di 2 mesi fa. Giorgio De Stefano, padre della loro amata Nicole, nata lo scorso 18 giugno, fa una dedica appassionata alla mora di Le Donatella. Per celebrare il loro secondo anniversario a casa della 26enne arriva anche un enorme mazzo di rose rosse.

La bella 26enne nelle sue IG Stories mostra il messaggio di auguri del fidanzato che non ha potuto godersi finora la vita insieme a lei e la figlia. Il giovane imprenditore è finito in manette nell’ambito di un’operazione della Polizia a Milano. Giorgio De Stefano è stato prelevato dalle Forze dell’Ordine appena 6 giorni dopo l’arrivo della bambina nel corso di una retata tra Reggio Calabria, Milano, Como, Napoli, Pesaro, Urbino e Roma insieme ad altre venti persone. I capi di imputazione parlano di associazione mafiosa, diverse estorsioni in danno di imprenditori e commercianti, detenzione e porto illegale di armi, aggravati dal metodo e dalla agevolazione mafiosa. Sulla vicenda al momento non ci sono aggiornamenti.

Silvia Provvedi, che a pochi giorni dall’arresto di De Stefano, è intervenuta sui social con un post in cui si diceva fiduciosa e rinnovava il suo amore per lui, ora si commuove per il messaggio d’auguri.

Giorgio de Stefano dedica alla sua compagna un biglietto con una citazione tratta dal noto brano di Arisa intitolato "Meraviglioso amore mio". Silvia usa la canzone come sottofondo del suo video social. “Grazie di esistere, buon anniversario amore mio. Tuo Giorgio”, si legge. Il tutto accompagnato da un mazzo di rose rosse.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/9/2020.