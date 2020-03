Silvia Provvedi sta affrontando come tutti questo periodo chiusa in casa. Per lei si tratta di una fase particolare della vita perché è in attesa del suo primo figlio. La cantante 26enne, che in coppia con la sorella Giulia forma il due musicale ‘Le Donatella’, ha voluto mostrare sul social un autoscatto in cui appare ormai enorme il suo bel pancione. Accanto all’immagine postata su Instagram ha scritto: “Andrà tutto bene”.

Il papà del nascituro è Giorgio De Stefano. Silvia, ex gieffina vip e nota alla cronache rosa anche per aver avuto una lunga relazione con Fabrizio Corona, il mese scorso aveva rivelato la lieta novella a ‘Chi’. “Sono un po’ sotto shock ma lo dico in senso positivo. A giugno diventerò mamma per la felicità di tutta la mia famiglia e del mio compagno. Questo bambino non l’abbiamo cercato, ma è arrivato perché è il frutto di un grande amore”, aveva fatto sapere.

Poi parlando dei possibili nomi per il piccolo o la piccola in arrivo aveva aggiunto: “Al momento i nomi in pole position sono due: se sarà maschio Andrea, se sarà femmina Benedetta. Però è una discussione ancora aperta. Il sesso voglio scoprirlo con calma e lo farò insieme con i miei genitori a Milano e non a Modena (sua città natale, ndr). Ho deciso che nostro figlio nascerà qui”.

Scritto da: la Redazione il 26/3/2020.