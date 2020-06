Silvia Provvedi ha pubblicato il primo post social dopo l’arresto del compagno. Il 24 giugno Giorgio De Stefano, padre di Nicole, la figlia della 26enne, nata da appena una settimana, è stato arrestato all’alba con l’accusa di associazione di stampo mafioso. Da allora i canali social de ‘Le Donatella’, il duo musicale con cui Silvia e la sorella gemella hanno trovato il successo, hanno smesso di essere aggiornati. Prima le due erano molto attive soprattutto su Instagram, dove hanno oltre 1 milione e 300mila follower.

Nel pomeriggio di venerdì 26 giugno, la neomamma ha però condiviso un nuovo scatto in cui appare con la piccola in braccio. Il suo sguardo sembra un po’ spento. E’ più che comprensibile: dall’euforia per l’arrivo al mondo della bimba è passata improvvisamente al grande dolore per la vista del padre della piccola prelevato dalle forze dell’ordine a casa e portato in manette in carcere.

Accanto all’immagine, scattata presumibilmente dalla sorella Giulia, da cui non si separa mai (e che era presente anche al momento dell’arresto, avvenuto proprio a casa sua, dove Silvia e Giorgio si erano momentaneamente trasferiti perché nella loro abitazione si era rotto il condizionatore) solamente un cuore. Impossibile commentare: la funzione è stata disabilitata, così come avvenuto per tutti i post pubblicati nelle ultime settimane. L’ultima cosa che Silvia vuole in questo momento è vedere i suoi account social inondati di parole sulla tragedia che sta vivendo.

26/6/2020