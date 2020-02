Silvia Provvedi scopre il pancione, poi balla anche scatenata

Silvia Provvedi sul social scopre il pancione. La bella 27enne si scatta un selfie in cui mostra anche il suo ventre sempre più tondo e prominente. Ne è fiera. La gravidanza le addolcisce i lineamenti del viso e la rende ancora più bella. La gemella mora di Le Donatella aspetta il suo primo figlio, una bambina che vorrebbe chiamare Benedetta e arriverà il prossimo giugno, dal compagno Giorgio De Stefano.

Scopre il pancione, poi balla scatenata in un irresistibile Tik Tok. Silvia Provvedi si gode ogni istante della sua dolce attesa che la stanca, ma la fa felice. Le sue forme leggermente più morbide la rendono accattivante e sensuale anche in gravidanza.

Non smette di allenarsi, pur senza sforzarsi troppo. Il fitness, anche incinta, fa assolutamente bene sia a lei che al bebè. La Provvedi trascorre il tempo tra lavoro e relax a casa, insieme all’uomo che ama, che però non è social e ama terribilmente la sua privacy.

La bambina nascerà a Milano, lo ha già deciso, non a Modena, la sua città natale. Poi, per le nozze, si vedrà. Silvia recentemente a Chi ha rivelato: “Sarò onesta: io ho sempre sognato prima di avere un figlio e poi il matrimonio che io vedo, anzi vedevo, come un contratto. Però oggi che sono incinta ho cambiato prospettiva, considero le nozze in modo più dolce. Le aspetto, ma diamo tempo al tempo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/2/2020.