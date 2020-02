Silvia Tirado: 'Con Gabriele Pippo ci sentiamo ancora, magari un domani riusciremo a sistemare le cose'

Silvia Tirado, sensuale alla festa di compleanno di Antonello Lauretti, ai microfoni di Gossip.it, in esclusiva, confessa: “Con Gabriele Pippo ci sentiamo ancora”. I due sono in buoni rapporti, così svela la bella 27enne. Nonostante gli scontri avuti sul social dopo la rottura, pare tornato il sereno.

La loro storia è finita male a Temptation Island Vip. Silvia Tirado e il figlio di Pippo Franco e Piera Bassino si sono lasciati, pur provando a riconciliarsi nel finale. La cantante ha provato a chiedere scusa al fidanzato 34enne, l’ha supplicato, lui si è lasciato convincere al momento, ma non è durata.

“E’ un periodo in cui sto cercando di fare un po’ di chiarezza, visto che mi sono lasciata da poco con Gabriele, sto cercando di trovare la serenità ed essere felice”, rivela Silvia.

E aggiunge: “Temptation Island Vip è stata comunque una bella esperienza perché mi ha aiutato a crescere. Non ho avuto un atteggiamento proprio brillante, però ho capito che in quel contesto tra me e il tentatore non poteva esserci niente altro e ho provato uscendo a sistemare un po’ le cose con Gabriele, solo che era molto difficile. Avevamo già dei problemi prima di entrare, però nella vita mai dire mai”.

Poi svela: “Io comunque lo sento, siamo in buoni rapporti anche perché a livello lavorativo abbiamo iniziato questo progetto: io canto e lui è il mio produttore. Quindi ci sentiamo ancora, mi trovo bene a lavorare con lui e chissà… Magari un domani riusciremo a sistemare un po’ le cose”.

Se arrivasse un’altra persona nella vita di Gabriele sarebbe gelosa? “Di certo non la prenderei benissimo, però ognuno dovrà farsi una vita prima o poi…”, ammette amaramente.

La Tirado studia, deve ancora laurearsi. Ma pensa anche a un futuro nel mondo dello showbiz: “Lo scorso anno mi chiesero di fare il casting per il GF, ancora non avevo fatto Temptation Island, e dissi di no. Però oggi devo dire che ho rivalutato un po’ la possibilità. Lì puoi essere te stesso a 360°. Quindi un reality non sarebbe male o un programma di musica. L’ambiente televisivo non mi dispiace”.

Quando le si domanda se prenderebbe in considerazione una possibile partecipazione a Uomini e Donne, spiega: “Non lo so, sono una persona che non riesce a mettersi in competizione. Per fare la corteggiatrice devi essere molto determinata. Dato che a me piace essere corteggiata, meglio la tronista, sarebbe più facile. Se un giorno me lo dovessero proporre, ci penserò”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/2/2020.