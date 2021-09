Silvio Berlusconi compie 85 anni, gli auguri social della fidanzata 31enne: foto

Silvio Berlusconi compie 85 anni. Celebra il suo compleanno, il 29 settembre, insieme alla fidanzata 31enne che gli fa gli auguri sul social. Marta Fascina, deputata di Forza Italia, legata all’ex premier dalla primavera del 2020, pubblica una foto in cui è immortalata insieme al compagno mano nella mano. Immancabile la dedica da donna innamorata.

La Fascina ha sostituito Francesca Pascale nel cuore di Berlusconi. E’ insieme a lei che Silvio spegne le candeline. Nello scatto i due sono in un giardino pieno di fiori, probabilmente quello della mega villa di Arcore del Cavaliere.

“Buon compleanno amore mio”, scrive la politica. Accompagna le sue parole con tre cuori rossi. Poi mette una serie di hashtag: “#love #silvioberlusconi #berlusconiunicoleader #berlusconipresidente #happybirthday”.

Marta Antonia Fascina è nata in Calabria e cresciuta in Campania. E’ laureata in Lettere e Filosofia alla Sapienza di Roma. Nonostante la differenza d’età non è la prima volta che testimonia il suo sentimento verso Berlusconi, lo scorso agosto si è tatuata le iniziali S.B. sull’anulare sinistro. Anche Sabina Began e la stessa Francesca Pascale avevano fatto lo stesso in passato.

