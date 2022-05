Simona Izzo pubblica una foto delle nozze tra la nipote Myriam Catania e Luca Argentero: travolta dalle critiche

Simona Izzo è una donna nostalgica così, senza pensarci su troppo, sul suo profilo Instagram decide di pubblicare una foto delle nozze tra la nipote Miryam Catania e Luca Argentero. “Myriam e Luca … ma l’amore non è eterno”, scrive la 69enne. Immediatamente viene travolta dalle critiche.

Miryam Catania e Luca Argentero si sono sposati nel 2009, dopo sette anni però è arrivato l’addio. Ora la 42enne e il 44enne hanno preso strade assai diverse. L’attrice e doppiatrice è legata a Quentin Kammermann, da cui ha avuto Jacques, l’ex gieffino, attore 44enne invece è sposato con Cristina Marino e genitore di Nina Speranza 2 anni. Il popolo del web è proprio per questo che punta il dito contro la Izzo, zia presente, ma stavolta per tutti “inopportuna”.

“Non capisco il motivo di questo post, mah”, scrive qualcuno. Gli utenti si scatenano: “Indelicatissima”, “Fuori luogo totale!”, “Tempi che furono. Non capisco il senso di questa foto”, “Lui felicemente risposato e papà, lei non so, ma penso che ormai Luca faccia parte del passato…”.

Monta la polemica e piovono commenti: “Scusa Simona, non ha senso questa foto, è una mancanza di rispetto ai partner attuali della coppia che furono anche perché hanno sofferto entrambi della separazione”, “Di pessimo gusto!!! Tra l’altro hanno altre famiglie e figli…”, “Simona…che c’azzecca sta foto dai..”, “No vabbè che senso ha?”, “Per quanto ci possa essere ancora tanto bene e rispetto non è rispettoso verso la nuova moglie di Luca. Adorabile tra l’altro”, “Irrispettoso e di cattivo gusto”, “A mio avviso non era il caso di pubblicare questa foto!!!!”, “Indelicata ai massimi livelli, non esiste nessuna spiegazione logica”. La Izzo, però, non risponde.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/5/2022.