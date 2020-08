Simona Izzo non è ancora guarita dopo il brutto incidente del mese scorso a Capri. L’attrice ha aggiornato i suoi follower sulle sue condizioni di salute. Purtroppo non riesce a fare le scale e, visto che vive in una villa a due piani a Roma, è costretta ad utilizzare un montascale per raggiungere la sua camera da letto. Sul social ha pubblicato una foto e un video che la ritraggono mentre utilizzata l’apparecchiatura elettronica che fu installata per la madre del marito Ricky Tognazzi. “Ad un mese dall’incidente in barca riesco a camminare ma non ancora a fare le scale .. tra un mese farò i gradini a 2 a 2.... mi manca troppo la libertà di correre su e rifugiarmi nella mia stanza a pensare come quando avevo 14 anni”, ha spiegato.

Comunque Simona, che da anni è molto presente in tv come opinionista, ma anche come protagonista di reality (da ‘Pechino Express’ al ‘Grande Fratello Vip’), non ha però intenzione di rinunciare a tornare a fare il suo lavoro. “Il 20 di agosto torno a lavorare in tv…”, ha aggiunto la 67enne. Poi ha ribadito: “Mi tocca andare su con la seggiolina che usava mia suocera”.

La Izzo il mese scorso è caduta mentre cercava di passare dal tender allo yacht di un amico a Capri. Subito dopo la corsa in ospedale e l’intervento dei sanitari per sospetta frattura delle costole aveva raccontato: “Passavo dal tender allo yacht di un amico. La crew non mi buttato neanche un salvagente. Ho bevuto molto. Botta alla schiena”. Purtroppo Simona dovrà anche rinunciare a trascorrere le vacanze estive nella sua bellissima casa a Favignana, in Sicilia, che qualche anno fa ha acquistato indebitandosi.

Scritto da: la Redazione il 3/8/2020.