Simona Izzo parla dei rapporti intimi con Ricky Tognazzi a 69 anni: 'Devo mettere il balsamo lì’

Simona Izzo non nega rivelazioni piccanti sul sesso con Ricky Tognazzi, a La Stampa l’attrice, doppiatrice, sceneggiatrice e regista parla dei rapporti intimi con l’uomo che ha sposato nel 1995 e con cui sta insieme da quasi 30 anni. A 69 anni prova ancora molto desiderio, ma ha un segreto: il balsamo vaginale che agisce da lubrificante nei rapporti.

“Quando eravamo ragazzi se stavamo due o tre giorni senza farlo, ci dannavamo. E invece che bello farlo due volte al mese”, confida la Izzo. E aggiunge: “E' vero non si tratta più di sesso acrobatico, diciamo sesso al rallenty. Siamo più veloci, ma più slow, ecco. Una cosa che dovrebbe durare venti minuti, ne durerà trentacinque”.

Se Ricky dalla camera da letto la chiama “Amoreee” allora è il momento, così svela. “Le coppie in generale, a un certo punto, si girano uno di qua, uno di là, nel letto e buonanotte ai suonatori! A volte, invece di separarsi, separano i letti: noi non li separeremo mai, perché, le mani che si intrecciano nel king-size, saranno giovani per sempre”, sottolinea Simona.

La passione non sfiorisce col marito 67enne. Poi c’è il piccolo segreto: “Se è vero che ritengo il matrimonio un'istituzione che prevede la condivisione dei mali e non quella dei beni, bisogna fare in modo che le ferite, perché quelle non mancano mai, abbiano il conforto di un balsamo coniugale. Ah, ma servirebbe anche il balsamo vaginale giusto? Vabbè, ok, vado in bagno, lo metto e non glielo dico. Sì, qualche segreto ci vuole".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/5/2022.