Simona Izzo e Ricky Tognazzi, quarantena a luci rosse: 'Facciamo l'amore a orari impossibili'

Simona Izzo e Ricky Tognazzi sono felici più che mai: la loro si è rivelata una quarantena a luci rosse, assolutamente bollente. “Facciamo l’amore a orari impossibili”, confessano al settimanale F.

Sposati dal 1995, l’attrice, doppiatrice e produttrice 67enne e il regista 65enne, rinchiusi in casa, hanno dato spazio alla passione, nessun freno inibitore per la coppia, che si è lanciata nell’intimità senza freni. “Facciamo l’amore a orari impossibili, il pomeriggio 'ci gira' meglio. A volte ci sembra di rubare il tempo al lavoro e questa cosa la troviamo eccitante, visto che non abbiamo mai smesso di lavorare a Cuori d’acciaio, la prossima serie Mediaset con Sabrina Ferilli che doveva partire ad aprile”, svela la Izzo al giornale.

L’ex concorrente del GF Vip e anche opinionista tv poi racconta: “Vivo da 34 anni giorno e notte con lui. Soffriamo se ci separano, anche se ci è mancata molto la nostra famiglia, e la troupe con cui lavoriamo. Però insieme ci bastiamo, la nostra storia è molto sfaccettata e compiuta!”.

Ricky appaga completamente Simona e non solo tra le lenzuola. Durante la quarantena bollente la Izzo ha scoperto che il marito è molto industrioso e pieno di qualità nascoste: “Sa aggiustare la lavatrice e far funzionare bene il forno. Mi ha insegnato a fare il pane in casa e le marmellate con la frutta dei nostri alberi”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/5/2020.