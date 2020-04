Simona Ventura segue alla lettera le indicazioni su come uscire di casa per andare a fare la spesa. La conduttrice si è fatta fotografare mentre sta per andare a fare acquisti. Nell’immagine postata sul social appare in tuta, con guanti, mascherina e due bustone pronte per essere riempite. Accanto all’immagine scattata all’ingresso della sua casa di Milano, Simona ha scritto con un po’ di ironia: “Ma che spavento!”.

SuperSimo sta trascorrendo questo periodo con gli affetti più cari nell’appartamento che possiede nel centro del capoluogo meneghino. Circa un mese fa, il primo aprile, ha anche festeggiato il compleanno con il compagno Giovanni Terzi e i suoi tre figli, Niccolò e Giacomo, nati dal matrimonio con l’ex Stefano Bettarini, e Caterina. Ha compiuto 55 anni.

Nonostante non abbia potuto celebrare in grande stile con gli amici e tutti i parenti, è stata felice di aver almeno potuto soffiare sulle candeline con il nucleo familiare più stretto. Pubblicando una foto davanti alla torta ha scritto: “E’ stato un compleanno ‘strano‘, inaspettato e proprio per questo, bellissimo! Sono fortunata, siamo fortunati. Grazie per i vostri auguri, mai così tanti!!! Di questi momenti passati insieme ricorderò ogni cosa”.

Scritto da: la Redazione il 29/4/2020.