Simona Ventura commenta le ultime vicende amorose di Belen Rodriguez. La conduttrice torinese, 55 anni, in un’intervista a Chi ha parlato della bella argentina e del periodo difficile che sta passando dopo l’ennesima separazione da Stefano de Martino. Belen sta soffrendo e questo è uno dei motivi perché piace tanto alle donne.

Simona ha detto la sua, essendo la showgirl 35enne una delle più fortunate naufraghe della sua Isola dei Famosi. ‘’Visto e considerato che mi sento la sua madrina posso dire che il suo sia un gossip che fa vendere i giornali. Su questa crisi poi si è detto tutto e il contrario di tutto. Per me il suo uomo non è ancora arrivato. Belen piace molto alle donne proprio perché è una che soffre. È una che segue sempre il cuore e che quando cade si rialza’’. La Ventura è sicura che Belen tornerà a sorridere, non sarà di certo un matrimonio finito a fermare la bella argentina. Anche Simona ha avuto un passato amoroso burrascoso, ma adesso è serena.

Dopo il matrimonio con Stefano Bettarini e la lunga relazione con Gerò Carraro, la conduttrice ha ritrovato l'amore accanto al giornalista Giovanni Terzi: '' Ho un uomo a cui potermi appoggiare. Lui mi ha protetta dal primo minuto e mi ha capita. Abbiamo tante cose in comune: le stesse sofferenze, siamo caduti e rinati tante volte''.

Scritto da: La Redazione il 13/8/2020.