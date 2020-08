Simona Ventura potrebbe essere una concorrente del ‘Grande Fratello Vip’. O meglio, per il momento i piani della conduttrice sono un po’ diversi, ma è stata lei stessa ad ammettere di stare riflettendo sulla possibilità di varcare la soglia rossa della Casa più spiata d’Italia. D’altronde nel 2016 aveva stupito tutti quando, dopo aver portato l’Isola dei Famosi al successo in Rai, accettò di naufragare in Honduras come concorrente del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Parlando col settimanale ‘Chi’ (il direttore è anche il presentatore del GF Vip) della possibilità di finire sotto le telecamere h24 di Cinecittà, Simona ha detto: “Mai dire mai, anche se in Rai ho trovato la mia collocazione, presto saprete di più”.

Secondo alcuni rumour nella primavera del 2021 la Ventura dovrebbe portare su Raidue ‘Lip Sync Battle’. Parlando dei suoi progetti sul secondo canale della tv di Stato ha dichiarato. “Il mio direttore, Ludovico Di Meo, si sta facendo in quattro per darmi la possibilità di avere un programma dove sarò libera, cosa che difficilmente capita. La tv è cambiata, mi chiedono spesso se potrei rifare la mia Isola, ma penso che oggi i reality funzionino meglio quando sono registrati”.

“Rivedo la mia conduzione in Alfonso Signorini, che ama il suo GF Vip e difende i concorrenti, pur dovendo affrontare con loro anche passaggi difficili. È un approccio vincente, perché così non partecipa al reality solo chi è spinto da un bisogno, ma anche davvero chi vuole mettersi alla prova”, ha poi concluso.

Scritto da: la Redazione il 3/8/2020.