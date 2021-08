Simona Ventura conferma i dissapori con d’Urso e Venier: 'A loro preferisco la pizza’

Simona Ventura ha confermato che i rapporti con Mara Venier e Barbara d’Urso non sono affatto buoni. La conduttrice ha spiegato di non vedere i programmi delle colleghe, preferisce piuttosto dedicarsi a mangiare una bella pizza. Quando alla 56enne, intervistata dal Fatto Quotidiano, è stato chiesto se le piacciano più le trasmissioni della Venier o quelle della d’Urso, ha replicato: “Tra loro due allora scelgo la pizza”.

Che rapporti tra loro non fossero proprio idilliaci è cosa nota. Con Mara, che tra l’altro è stata per anni sua “suocera” (Simona ha avuto una lunga relazione con Gerò Carraro, figlio di Nicola, il marito della Venier), la relazione si è incrinata da tempo.

Ci sono però altre colleghe che Simona ha fatto sapere di stimare. “l sabato sera tra Milly Carlucci e Maria De Filippi invece è una bella lotta, diciamo che guardo una e registro l’altra e viceversa”, ha aggiunto.

Poi la Ventura ha spiegato che nel mondo dello spettacolo ha pochi amici. Chi sono? “Gene Gnocchi, Teo Teocoli e Paola Perego”. Proprio con quest’ultima ci sarà un’esperienza tv insieme. Tra poche settimane partirà ‘Citofonare Rai2’. “Con lei avrò un programma su Rai2. Non vado a cercare le persone quando sono al potere, ma quando non lo hanno più: lì mi diventano simpatiche, è una mia prerogativa. Con Paola non ci siamo amate moltissimo, però ho vissuto come un’ingiustizia la chiusura del suo programma e l’ho dichiarato subito sui social. Lei mi ha chiamato. Ci siamo viste a cena ed è nato il nostro rapporto”, ha affermato.

Scritto da: la Redazione il 2/8/2021.