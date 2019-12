Simona Ventura dopo Milano è sbarcata anche a Roma per presentare il suo secondo libro. Alla Feltrinelli della Galleria Alberto Sordi, in pieno centro, la 54enne ha accolti stampa e amici per parlare di ‘Codice Ventura’, la sua seconda fatica letteraria che arriva in libreria ben più di 10 anni dopo il suo primo libro ‘Crederci sempre, arrendersi mai’. Ad ascoltarla sono accorsi in tanti, tra cui anche diversi volti noti della tv. In prima fila c’erano infatti due colleghe molto note, Paola Perego, 53 anni, ed Elisa Isoardi, 36.

Simona dopo la presentazione si è fermata a parlare a lungo con loro dopo averle ringraziate per esserci state. Il gruppetto si è scattato anche diversi selfie postati poi sui rispettivi profili Instagram.

“Questo secondo libro, che esce a 13 anni dal primo (nel 2007, ndr), è davvero intenso. Scava nelle origini delle nostre generazioni, quei mitici anni ’80 che segnarono la rinascita di un paese dilaniato dal sangue e dalla violenza degli anni ’70, con un linguaggio modernissimo, quello dei post millennials! Per capire meglio il futuro bisogna fare tesoro del passato”, ha spiegato Simona parlando del libro.

Intanto dal punto di vista sentimentale per la Ventura le cose vanno alla grande. Dopo la fine della lunghissima relazione con Gerò Carraro, genero di Mara Venier, ha ritrovato l’amore con il giornalista Giovanni Terzi. Recentemente i due hanno annunciato di aver deciso di sposarsi entro la fine del prossimo anno.

Scritto da: la Redazione il 3/12/2019.