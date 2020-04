Simona Ventura ha festeggiato 55 anni. Il primo aprile la conduttrice ha spento le candeline insieme agli affetti più cari. Quest’anno nessuna festa in grande stile a causa della pandemia. Così il noto volto tv ha celebrato insieme ai tre figli, Niccolò, 21 anni, Giacomo, 20, nati dal matrimonio con Stefano Bettarini, e Caterina. Ma anche insieme al compagno Giovanni Terzi, il giornalista che le ha rapito il cuore dopo la fine della relazione con Gerò Carraro. Pubblicando una foto nella sala da pranzo insieme a loro, davanti a una torta, SuperSimo ha scritto su Instagram: “E’ stato un compleanno ‘strano‘, inaspettato e proprio per questo, bellissimo! Sono fortunata, siamo fortunati. Grazie per i vostri auguri, mai così tanti!!! Di questi momenti passati insieme ricorderò ogni cosa”.

La Ventura da qualche mese è davvero al settimo cielo perché ha capito che Giovanni è l’uomo della sua vita. I due sono insieme da poco più di un anno, ma hanno legato tantissimo. “Giovanni ama i miei figli e li rispetta, è un uomo che unisce, che riconcilia, che ci aiuta a stare tutti insieme”, ha spiegato recentemente lei. E poi ci sono i progetti per il futuro: dopo essere andati a convivere la presentatrice e il giornalista hanno intenzione di sposarsi.

Per il matrimonio non c’è ancora una data. “No, non ancora, sappiamo solo che sarà nel 2020 e siamo tutti e due dell’idea che succederà all’improvviso”, ha fatto sapere Simona qualche tempo fa. “Sarà nel 2020, anche se per me è come se fossimo già sposati”, ha aggiunto lui. Certo, per causa di forza maggiore il giorno del ‘sì’ potrebbe non riuscire ad essere entro la fine dell’anno, ma presto arriverà comunque.

Scritto da: la Redazione il 2/4/2020.