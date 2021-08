Simona Ventura fa una gaffe con Luca Argentero e arriva la frecciatina di Mara Venier...

Simona Ventura fa una gaffe su Twitter scatenando l'ironia del web, ma non solo. L'occasione è ghiotta per Mara Venier che non si lascia scappare l'oppurtunità per lanciare una frecciatina.

Nasce tutto da un post di Luca Argentero, l'attore 43enne twitta il numero delle medaglie vinte dall'Italia alle Olimpiadi di Tokyo: 40. La Ventura crede si tratti degli anni compiuti dal torinese e fa gli auguri Luca. Argentero divertito risponde ''Grazie super Simo, sono le medaglie azzurre, ma ti voglio benissimo lo stesso''. La conduttrice 56enne fa subito dell'autoironia: ''Ahahhaha ti ho tolto 3 anni, magari lo facessero a me'' con tante faccine che ridono. I followers si divertono, ma tra tanti tweet arriva anche una frecciatina di Mara Venier che riferendosi alla Ventura commenta così: ''Non avrà digerito la pizza..''. Un commento che assume senso se riferito alle recenti dichiarazioni di Simona: SuperSimo interpellata sulla preferenza tra uno show della D'Urso e uno della Venier aveva risposto ''Preferisco mangiare una pizza''.

Una risposta che evidentemente non era piaciuta a Mara. Tra le due, infatti, da anni non corre buon sangue. Per un lungo periodo sono state anche parenti vista la lunga relazione di Simona con Gerò Carraro, figlio del marito della Venier. Oggi però sembrano aver preso tutti strade diverse...

Scritto da: La Redazione il 9/8/2021.