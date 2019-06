Simona Ventura a Gardaland con Giovanni Terzi, la figlia, la sorella Sara ed Enea. Pure il figlio del giornalista con loro

Simona Ventura, dopo la conclusione di The Voice of Italy, si concede un po’ di sano relax in famiglia. Trascorre un’intera giornata a Gardaland insieme al compagno Giovanni Terzi, alla figlia Caterina, alla sorella, Sara Ventura, e al nipotino, Enea. Insieme a loro c’è anche uno dei due figli del giornalista, Giulio, nato dalla sua precedente relazione (è anche padre di Lodovico). Il volto della conduttrice è raggiante: in famiglia nel parco divertimenti ci si diverte un mondo.

Non sarà un’estate di sola vacanza. Simona Ventura tornerà in tv come presidente di giuria di Castrocaro, come annunciato dal manager Lucio Presta. Il 3 settembre la finale del festival sarà trasmessa in diretta su Rai Due. SuperSimo, 54 anni, ritroverà una sua ‘creatura’, Belen Rodriguez, che presenterà la kermesse insieme al marito Stefano De Martino. Intanto, però, meglio fare festa a Gardaland, con Giovanni Terzi, sempre al suo fianco, i bambini e la sua adorata sorellina.

“Momenti belli, momenti da ricordare! – scrive Simona Ventura a commento di alcuni scatti condivisi su Instagram – Giornata stupenda“.

A Gardaland, tra attrazioni e spuntini, camminate e foto di gruppo, il tempo trascorre anche troppo in fretta. Giovanni Terzi, l’uomo che le ha ridonato il sorriso dopo la fine della sua lunga relazione con Gerò Carraro, non la perde di vista un istante.