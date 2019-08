Simona Ventura svela sul social il suo nuovo show in Rai: 'La Domenica Ventura'

Simona Ventura svela sul suo profilo social nelle sue IG Stories, il titolo del suo nuovo show: “La Domenica Ventura”. Dopo aver condotto per dieci lunghi anni “Quelli che il calcio”, la conduttrice torna al suo primo amore, il pallone. Racconterà il calcio e non solo in tv.

La 54enne indossa nuovamente i panni di “SuperSimo”: è lei la regina indiscussa della nuova Rai Due di Carlo Freccero. Ha il suo nuovo programma, “La Domenica Ventura”, con un titolo pure dedicato a lei.

La presenza di Simona Ventura nei palinsesti di Viale Mazzini diventa ogni giorno più significativa. Stando a quanto riporta Davide Maggio “La Domenica Ventura” sarà un programma di informazione calcistica, che accompagnerà i risultati sui campi con i commenti degli ospiti e opinionisti in studio. La trasmissione sarà targata RaiSport.

La Ventura su Rai Due si prende anche “Il Collegio”, di cui sarà voce narrante, e "Music Farm”, reality-talent, che verrà riportato sul piccolo schermo. E’ stata anche confermata a “The Voice of Italy”. Sarà una stagione entusiasmante, che la conduttrice vivrà appieno, insieme ai suoi figli e al suo compagno, Giovanni Terzi, sempre più innamorato di lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/8/2019.