Simona Ventura rivela che sua madre si è rotta il femore: foto con lei in ospedale

Simona Ventura ha vissuto giorni di ansia, la madre Anna Pagnoni, 81 anni il prossimo novembre, si è rotta il femore. La conduttrice lo rivela con un post sul social. La donna ora sta meglio, la presentatrice pubblica alcune foto insieme a lei in ospedale.

Simona finora era rimasta in silenzio, nonostante la grande apprensione. Aveva preferito fare così, quasi un gesto scaramantico, aspettando che la madre stesse meglio.

“Ora lo posso dire (e respirare un sospiro di sollievo). Il 1 aprile 2022 (mio compleanno) mia mamma è caduta e le si è rotto il femore (per la terza volta). Aldilà dello spavento ieri (dopo più di un mese e mezzo) è tornata a casa”, scrive la Ventura.

Mamma Anna adesso si è rimessa in piedi. Cammina aiutandosi con il deambulatore, dato che non ha ancora la stabilità necessaria per farlo senza. Si sostiene così. Simona Ventura sorride e non dimentica di ringraziare l’equipe del professor Zaccagnini dell’ospedale di Bologna per l’aiuto ricevuto.

“Brava mamma, non hai mollato MAI! Ve lo trasmetto poiché noi (certo, io compresa) dobbiamo stare più vicino ai nostri genitori. Sono fonte di esperienza e di amore”, sottolinea ancora SuperSimo enfatizzando la forza dimostrata da Anna.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/5/2022.