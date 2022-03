Simona Ventura torna da Maria De Filippi a Mediaset: ecco quale programma condurrà a partire da fine marzo

Simona Ventura accetta l’"invito” di Maria De Filippi e torna a Mediaset. La popolare conduttrice condurrà un nuovo programma a partire da fine marzo, Ultima chiamata. Sembrava che il format dovesse debuttare con al timone la super rampante Giulia De Lellis e invece non è così: sarà la 56enne a guidarlo in tv.

SuperSimo lo annuncia sul social. “Ebbene si! Con mia grande gioia ‘accetto l’invito’ di Maria De Filippi (che ringrazio infinitamente insieme alla Fascino) ad essere testimone di Ultima Fermata in partenza su Canale 5”, scrive.

La Ventura chiarisce anche che non abbandonerà la Rai, sarà solo in ‘prestito’ nella rete televisiva concorrente: “Grazie alla Rai per avermi concesso questo ‘prestito’, a Mediaset per la fiducia e alla famiglia di Citofonare Rai2 (con la mia meravigliosa Paola Perego) con cui continuerò il progetto della domenica su Rai2. Grazie Lucio Presta per l’appoggio sempre tanto tanto importante”. Poi a Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria, e a Luca Zanforlin, altro prezioso collaboratore della moglie di Costanzo fa sapere: “Arrivooo!”.

Simona è stata giudice ad Amici, poi ha condotto due edizioni di Selfie - Le Cose Cambiano, è stata anche al timone della prima edizione di Temptation Island Vip. La De Filippi ha avuto un’ottima esperienza con lei e la stima moltissimo, per questo ha voluto affidarle la sua ultima ’creatura’. Ultima Fermata prenderà il via il 23 marzo su Canale 5, il programma racconterà storie di coppie in crisi, arrivate, appunto, alla loro ultima fermata. La Ventura le metterà davanti a una scelta: provare a continuare insieme, superando i problemi, oppure lasciarsi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/3/2022.