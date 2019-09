Simona Ventura con Giovanni Terzi è felicissima e pensa al matrimonio, come svela a Chi. La conduttrice, pronta a un ritorno in tv con il botto (condurrà su Rai Due “La Domenica Ventura, “The Voice of Italy” e sarà anche la voce narrante de “Il Collegio”), non si pone limiti insieme al nuovo compagno. Interrogata sulle nozze, replica: “Perché no?”.

L’idea matrimonio le frulla sempre di più nella testa. Simona Ventura quando le si chiede se desidera i fiori d’arancio con Giovanni Terzi, dice: “Perché no? Ovvio che mi auguro con tutto il cuore - e ne sono anche abbastanza certa - che questo rapporto durerà per tutta la vita, questo è il senso dell’amore che proviamo io e Giovanni. Domani potrebbe prospettarsi anche questo. Anzi. Sa che cosa gli chiedo ogni tanto? ‘Ma come mai sei arrivato così tardi?’”.

Il matrimonio coronerebbe un’unione che funziona già alla grande: "Fra noi c’è amore, c’è molta coesione e i figli le percepiscono queste cose. I miei figli mi hanno detto: ‘Siamo felici’. Di questo sono molto contenta. Caterina, la più piccola e, forse, la più tosta, è fortissima, è molto legata a me, è una ragazza... E’ la figlia che ho sempre sognato di avere”.

Giovanni Terzi è “meraviglioso”. Simona Ventura non ha dubbi sul compagno. Era single, ma l’uragano d’amore per il giornalista l’ha travolta solo l’anno scorso, quando la presentatrice 54enne l’ha conosciuto in una cena a casa di amici: “Non ho fatto in tempo a dirmi: ‘Ora mi godo la mia dimensione e le scelte le faccio io’, che è arrivato lui. Ed è stata una cosa talmente forte e coinvolgente da subito, dall’inizio, che mi sono anche chiesta: ‘Ma non sarò mica matta?’. Invece no”.

