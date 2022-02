Simona Ventura non crede alla smentita di Totti? 'Potete non essere più sposati ma buoni genitori’

Simona Ventura entra a gamba tesa con un post sul social sull’argomento che catalizza i media da lunedì scorso: la crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La conduttrice 56enne non crede alla smentita dell’ex Capitano della Roma? Le dichiarazioni del campione sul presunto crack con la moglie sono arrivate nella serata di ieri nelle IG Stories del 45enne, arricchite poco dopo da alcune foto che ritraevano lo sportivo e la presentatrice 40enne insieme ai figli a cena in un famoso ristorante della Capitale.

SuperSimo, che in passato ha avuto una separazione piuttosto burrascosa con Stefano Bettarini, da cui ha avuto due figli, elargisce consigli alla coppia che, almeno stando alle sue parole, parrebbe trattare da ‘ex’. "Leggendo (e sentendo) della ‘presunta‘ separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, vorrei dare qualche consiglio non richiesto, dovuto all’esperienza. La separazione è già di per se un lutto! E' dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati”, scrive.

“Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni - prosegue la Ventura - Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra. In momenti come questi è facile per persone ‘vicine‘, ‘amiche‘, di soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia... Non permettetelo!”.

Simona Ventura conclude dando la sua solidarietà ai due, che sarebbero rimasti insieme al momento, così sembrerebbe trasparire dal suo pensiero, solo per il bene dei tre pargoli, Cristian, 16 anni, Chanel, 14 e Isabel, 5: “Nel mio piccolo vi abbraccio forte e vi auguro, dopo la tempesta, di ritrovare affetto e amicizia. Si può non essere più sposati ma si può (e si deve) essere buoni genitori! Buona fortuna”. L’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi sa qualcosa che le regala la certezza di questo clamoroso addio?

Scritto da: la Redazione il 23/2/2022.