Dopo un anno ricco di impegni e novità (il 2019 ha sancito il suo ritorno in Rai), anche Simona Ventura è andata in vacanza. Il volto noto della tv condivide uno scatto che la ritrae in bikini e a 54 anni sfoggia ancora un fisico in perfetta forma.

La conduttrice ha scelto le spiagge di Rimini per rilassarsi insieme al compagno Giovanni Terzi, ai figli Giacomo e Caterina (il maggiore, Niccolò Bettarini, si trova a Ibiza con gli amici), alla sorella Sara Ventura e al nipotino Enea. La foto in due pezzi gliel'ha scattata il suo Giovanni con cui Simona ormai da alcuni mesi sta vivendo una bellissima storia d'amore. Nella didascalia che accompagna lo scatto la Ventura esprime la gioia di essersi presa un break anche se, rivela, il lavoro non la lascia nemmeno in spiaggia.

"Ebbene sì! Finalmente un po’ di vacanza, anche se MAI del tutto (ormai mi conoscete)! Si preparano i programmi in relax", fa sapere SuperSimo ai follower. Questi ultimi le fanno i complimenti per la prova costume ampiamente superata: "Seeee vabbeh, ciao ventenni!", commenta l'ex gieffina Margherita Zanatta. "Ammazza che fisico, una bomba", il messaggio della collega Eleonora Daniele.

Scritto da: Francesca Romana Domenici il 8/8/2019.