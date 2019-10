Temptation Island Vip regala un lieto fine insperato per la coppia formata da Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito. Nonostante l’atteggiamento molto estroso e aperto mostrato al villaggio con i tentatori, la 21enne al reality ha capito che ama solo il suo adorato Mister Italia 2018 ed è con lui che vuole trascorrere il resto della sua vita. Il 23enne lo scopre in un video: i due si abbracciano al falò e lasciano lo show insieme.

Alessia Marcuzzi durante la quarta puntata di Temptation Island Vip al falò invita Simone Bonaccorsi a guardare un filmato in cui inizialmente sembra che la fidanzata Chiara Esposito voglia approfondire la conoscenza con il single Antonio Moriconi. Non è così. Alla fine del video la bionda dice ad Antonio di essere innamorata di Simone.

VIDEO

“Sono venuta qui per togliermi dei dubbi e per dimostrare a Simone che può fidarsi di me, nonostante gli errori commessi in passato - confessa Chiara - Ora sono sicura dei miei sentimenti, sono sicura dei suoi. Gli voglio dimostrare che si può fidare, può tornarsi a fidare al cento per cento e voglio dimostrare a me stessa che ho sbagliato in passato, ho capito e non sbaglio più. Sono entrata nel villaggio, vi ho guardato, vi ho parlato e mi sono resa conto che nessuno di voi potrebbe distrarmi o far annullare un sentimento che ho nei confronti del mio ragazzo”.

Simone è al settimo cielo. Si toglie le cuffie e esclama: “Ho avuto la risposta che cercavo, avevo ragione”. Sulla spiaggia del falò vede arrivare la fidanzata. Le corre incontro al colmo della gioia: i due si abbracciano e si baciano. Alessia Marcuzzi va da loro. Bonaccosi le dice: “Ho sempre avuto ragione. Lei è la ragazza che sposerò e c’è un motivo. Sono sicuro di avere accanto una ragazza che non mi farebbe mai del male. L’ho sempre difesa perché la conosco ed ha dei valori che al giorno d’oggi poche hanno”.

Tra carezze, scambio di tenerezze e tanta intimità, i due lasciano Temptation Island Insieme. Il loro viaggio nei sentimenti non ha provocato catastrofi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/10/2019.