Temptation Island Vip miete molte vittime già durante la sua prima puntata. Anche la coppia formata da Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito scricchiola pericolosamente al reality. La showgirl è scatenata: bella e giovane, si crea subito il suo ‘harem’ circondandosi di tentatori. E’ con il single Valerio che trova grande complicità. Il più bello d’Italia 2018 sa che è una ragazza solare e aperta e inizialmente la giustifica, poi però sbotta. La biondina 21enne a Valerio, parlando dello stop alle sigarette imposto dal fidanzato, confessa: “Lo prendo per il cu*o”. Fuma di nascosto.

Chiara Esposito parla con Valerio e gli dice: “Tra tutti sei quello che ha colpito più l’occhio”. A Temptation Island Vip non vuole porsi limiti, lo sottolinea. Simone Bonaccorsi osserva i video prima al Pinettu e poi al falò. Al principio è diplomatico e commenta: "So che stava solo ballando, lo fa anche in discoteca ma senza malizia. Se con una ragazza partiva il ballettino, anche io ballavo ma senza superare i limiti”. Man, mano che i filmati si fanno più caldi, osservando Chiara danzare ammiccante con tanti single, comincia a urtarsi: “Balla con tutti, non mi piace questa cosa”. A mandarlo su tutte le furie, però, è il video in cui la vede accendersi una sigaretta. “Abbiamo fatto tante liti per questo!”, sbotta.

I video per Simone Bonaccorsi non finiscono e Chiara e il single Valerio si avvicinano sempre di più. "Io metto in gioco tutto, io ho bisogno di persone stimolanti. Devo trovare una persona che mi faccia sognare, che mi parli di cose che non ho fatto e mi faccia venire voglia di fare tante cose. Io speravo di venire qua e trovare un ragazzo così”, dice lei.

Si torna sulle sigarette e la questione fumo. "Lui non fuma e mi ha vietato di fumare. Io ho capito che davanti a lui non devo fumare e poi lo faccio di nascosto, lo prendo per il cu*o. Poi dice che non devo essere solare e che non devo indossare tute corte perché attiro l’attenzione”, ammette Chiara Esposito a Temptation Island Vip.

Il ragazzo è deluso, ha un’espressione attonita, non riesce a capacitarsi come la sua dolce metà possa avere atteggiamenti del genere e ammettere di prenderlo in giro apertamente. ”Chiedo solo un po' di ritegno", dice ad Alessia Marcuzzi. Chiara dal canto suo dorme sonni tranquilli, per lei al primo falò non ci sono video al momento. La quiete forse prima della tempesta.

