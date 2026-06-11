Il danzatore 48enne sposerà Maria Di Stolfo il prossimo 27 luglio, giorno del compleanno della futura moglie

A La Volta Buona, presente insieme alla compagna, spiega la loro scelta, giudicata negativamente da molti

Dirà di sì a Roma il prossimo 27 luglio, giorno del compleanno della sua futura moglie. Simone Di Pasquale, volto di Ballando con le Stelle, in tv accanto alla compagna Maria Di Stolfo, spiega la scelta di mettere l’iban sugli inviti delle nozze spediti agli invitati. La decisione, ormai una consuetudine di molti che vanno all’altare, ha fatto storcere il naso a qualcuno, che l’ha giudicata poco elegante. “La trovo una cosa brutta, però…”, chiarisce il 48enne.

''La trovo una cosa brutta'': Simone Di Pasquale di Ballando con le Stelle spiega la scelta dell’iban sugli inviti delle nozze

Caterina Balivo gli chiede lumi sulla presenza delle coordinate bancarie negli inviti, per il regalo degli ospiti agli sposi. “Sì, abbiamo messo l’Iban”, ammette lui. All’inizio non voleva. “Io la trovo una cosa sgradevole veramente, proprio brutta”, precisa. Ne ha parlato con Maria, ma poi ha cambiato idea confrontandosi con gli amici. “Gli invitati vanno in difficoltà, noi abbiamo una casa e non ci manca niente”, aggiunge la Di Stolfo. La coppia non ha bisogno di ulteriori oggetti, che sarebbero superflui, quindi molto meglio un contributo in soldi.

Il danzatore 48enne sposerà Maria Di Stolfo il prossimo 27 luglio, giorno del compleanno della futura moglie. A La Volta Buona, presente insieme alla compagna, spiega la loro scelta, giudicata negativamente da molti

In studio con loro c’è anche l’esperta di bon-ton Elisa Motterle. Chiamata in causa, sottolinea: “Non lo trovo particolarmente elegante”. C’è chi le fa notare che mettere l’iban è spesso una scelta comoda. Lei lapidaria conclude: “La comodità e l’eleganza raramente credo vadano di moda”. La polemica si accende anche sul web. Di Pasquale, però, non ribatte. E’ pronto ai fiori d’arancio con la donna conosciuta sui campi di padel e da cui ha avuto Gabriele, nato nel 2024. Maria è già madre di Tiziano, 10 anni, nato da una precedente relazione.