Simone Di Pasquale punge il collega Raimondo Todaro: 'Io sono chiaro’

Simone Di Pasquale ha lanciato una frecciatina al collega Raimondo Todaro. Il primo infatti ha deciso di lasciare ‘Ballando con le Stelle’ dopo 16 anni, ma per motivi e soprattutto con modalità diverse dal secondo. O almeno questo è quello che ha lasciato intendere in un’intervista rilasciata a ‘Nuovo Tv’. Todaro infatti ha iniziato la nuova stagione come professore di ‘Amici’, lasciando il posto di insegnante nel talent di Rai1. La padrona di casa Milly Carlucci non ha mai nascosto di esserci rimasta male soprattutto perché Raimondo la scorsa estate (quando probabilmente ha preso la decisione) non sarebbe stato chiarissimo sulle sue intenzioni con lei. Non si sarebbe prima confrontato per provare a trovare una soluzione diversa.

Di Pasquale ha quindi affermato: “Chi se ne è andato prima di me, di certo lo ha fatto con modalità e obiettivi diversi dai miei. Per quello che mi riguarda, ho sempre avuto un confronto diretto con Milly e la produzione, da quando ho sentito l’esigenza di cambiare percorso professionale. È il mio stile – la chiarezza – nei rapporti di lavoro”.

Difficile non pensare proprio alla vicenda dell’addio di Todaro a ‘Ballando’. Quest’ultimo comunque sembra aver trovato la sua dimensione nello show di ‘Amici’, dove lavora tra l’altro anche la moglie Francesca Tocca, con cui è tornato a fare coppia fissa da pochi mesi (e con cui ha anche una figlia).

Scritto da: la Redazione il 13/1/2022.